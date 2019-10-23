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Урок на будущее: появились новые жесткие фотожабы на проверку "слуг народа" на полиграфе

среда, 23 октября 2019, 20:10
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Появились новые фотжабы на инициативу Офиса президента Украины проверять депутатов Верховной Рады из фракции "Слуга народа" на детекторе лжи.

Коллажи опубликовал в своем Telegram-канале украинский политолог Алексей Голобуцкий.

В одной из фотожаб использован кадр из фильма "Заводной апельсин" по роману Энтони Берджеса.

На второй фотожабе использован кадр из фильма по роману Михаила Булгакова "Собачье сердце" с главным героем Полиграфом Шариковым.

Также на идею с проверкой нардепов на полиграфе появилась фотожаба с электрическим стулом.

Ранее в сети появилось видео, как некоторые народные депутаты от партии "Слуга народа" не смогли расшифровать аббревиатуры САП и АРМА, а один из парламентариев, который будет работать в аграрном комитете Верховной Рады, не ответил на вопрос, сколько в одном гектаре квадратных метров.

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