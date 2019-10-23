Урок на будущее: появились новые жесткие фотожабы на проверку "слуг народа" на полиграфе

Появились новые фотжабы на инициативу Офиса президента Украины проверять депутатов Верховной Рады из фракции "Слуга народа" на детекторе лжи.

Коллажи опубликовал в своем Telegram-канале украинский политолог Алексей Голобуцкий.

В одной из фотожаб использован кадр из фильма "Заводной апельсин" по роману Энтони Берджеса.

На второй фотожабе использован кадр из фильма по роману Михаила Булгакова "Собачье сердце" с главным героем Полиграфом Шариковым.

Также на идею с проверкой нардепов на полиграфе появилась фотожаба с электрическим стулом.

Ранее в сети появилось видео, как некоторые народные депутаты от партии "Слуга народа" не смогли расшифровать аббревиатуры САП и АРМА, а один из парламентариев, который будет работать в аграрном комитете Верховной Рады, не ответил на вопрос, сколько в одном гектаре квадратных метров.