Против Гладковского подали еще один иск: всплыли подробности

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) передало в суд ходатайство о привлечении экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского к ответственности из-за неявки по вызову детективов.

Об этом сообщает пресс-служба корпорации "Богдан", президентом которой является Гладковский.

Пресс-служба цитирует адвоката экс-заместителя секретаря СНБО, Руслана Волынца, который утверждает, что таким образом НАБУ якобы доказывает политическую мотивацию преследования его подзащитного.

"Обвинения против Гладковского надуманные, поскольку детективы НАБУ были предупреждены в установленном законом порядке о причинах невозможности прибытия в определенный ими день и время", – отметил адвокат.

Он также добавил, что факт невозможности прибытия к следователю, кроме юридических каналов, "широко транслировался всеми средствами массовой информации во избежание каких-либо инсинуаций и манипуляций".

Защитник отметил, что поездка Гладковского в июле, о которой идет речь, была запланирована им еще в мае, о чем свидетельствует дата покупки билетов на самолет.

Как ранее сообщал "Апостроф", 21 октября за бывшего первого заместителя секретаря СНБО и фигуранта громкого скандала с поставками военной техники Олега Гладковского внесли залог.