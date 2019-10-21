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За Гладковского внесли залог: появились подробности

понедельник, 21 октября 2019, 11:20
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Фото: пресс-служба

В понедельник, 21 октября, за бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и фигуранта громкого скандала с поставками военной техники Олега Свинарчука-Гладковского внесли залог.

Об этом сообщает "Обозреватель".

10,6 млн грн за выход Гладковского из СИЗО заплатила его семья.

Стоит отметить, что ранее адвокат Гладковского Руслан Волынец заявил, что защита не согласна с решением суда, но должна выполнять его до решения Апелляционного Высшего антикоррупционного суда, именно поэтому будет внесен залог.

Как сообщал "Апостроф", 17 октября Гладковского задержали детективы Национального антикоррупционного бюро при попытке выехать из страны.

18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, Гладковский на должности первого замсекретаря СНБО обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку грузовых авто МАЗ-6317 ("Богдан-6317") по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдан Моторс", конечным бенефициаром которого он является. Государству был причинен ущерб на сумму 10,62 млн грн.

19 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил Гладковского под арест с альтернативой залога в 10,623 млн грн. В ВАКС объяснили, что залог соответствует сумме нанесенного ущерба.

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