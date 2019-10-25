В деле Гладковского произошел новый поворот: прокурор раскрыл детали

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) обжаловали установленный судом залог за бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и фигуранта громкого скандала с поставками военной техники Олега Свинарчука-Гладковского.

Об этом сообщает "Громадське".

В судебных заседаниях 18 и 19 октября сторона обвинения ходатайствовала о взятии под арест Гладковского с альтернативой внесения залога в 100 миллионов гривен. При этом учитывался ряд факторов, в том числе и финансовые возможности экс-чиновника.

Напомним, что суд определил залог в 10 раз меньше - 10,6 миллиона гривен. В апелляционной жалобе САП просит установить залог в размере 100 миллионов. Также апелляционную жалобу на решение относительно меры пресечения Гладковскому 24 октября подали и адвокаты подозреваемого.

Как сообщал "Апостроф", 17 октября Гладковского задержали детективы Национального антикоррупционного бюро при попытке выехать из страны.

18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, Гладковский на должности первого замсекретаря СНБО обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку грузовых авто МАЗ-6317 ("Богдан-6317") по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдан Моторс", конечным бенефициаром которого он является. Государству был причинен ущерб на сумму 10,62 млн грн.