Появились итоги европейских переговоров Украины и РФ по газу

По итогам трехсторонних переговоров по газу в Брюсселе стало известно, что Украина надеется подписать новый контракт по транзиту газа с Россией до конца года.

"Мы надеемся, что мы подписываем этот договор до конца года и обеспечим стабильные поставки европейским потребителям", — заявил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель по итогам трехсторонних консультаций по газу.

В тоже время министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что видит "готовность партнеров, в том числе и по поставкам газа, с 2020 года, напрямую".

"Переговоры (по газу) прошли позитивно. Очередные консультации состоятся до конца ноября. Все настроены на обеспечение надежного транзита газа с 1 января 2020 года", - заявил он.

Но не все итоги переговоров восприняли столь радушно. Так, вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович оказался разочарован ими.

"Но, к сожалению, должен сказать, что я разочарован сегодняшним исходом, и я заявляю об этом открыто", — заявил вице-президент Еврокомиссии.

Как сообщал "Апостроф", Россия намерена добиваться от Украины заключения краткосрочного контракта на транзит газа в Европу после 2019 года в надежде завершить строительство обходных газопроводов.