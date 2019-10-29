"Гениальная" маскировка: в сети показали фото снайперов, прикрывающих Зеленского в Мариуполе

29 октября президент Украины Владимир Зеленский принял участие в форуме в Мариуполе, куда также приехали другие топ-чиновники и иностранные гости. Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, как охраняли главу государства в прифронтовом городе.

Так, в социальных сетях журналист Ирина Прудкова показала фотографию со снайперами, которые были размещены на одном из зданий в Мариуполе. При этом она обращает внимание на то, что снайперы заняли свои позиции без какой-либо маскировки.

"Убрать" президента можно было в 2 счета. А перед этим еще и снайперов успеть "завалить", - подписала она свои фотографии.

С ней также согласились и люди в комментариях.

Напомним, что фракция "Слуга народа" выступила с жестким заявлением по поводу высказывания нардепа от "ЕС" Софии Фединой в адрес президента Украины Владимира Зеленского.