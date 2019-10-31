Модель-помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку: эксклюзивное фото

Помощница народного депутата от президентской партии "Слуга народа" Николая Тищенко, бывшая участница конкурса “Мисс Украина-2017" Марьяна Михолап пришла в Верховную Раду с последней моделью iPhone.

Этот момент зафиксировал корреспондент "Апострофа" Олександр Гончаров.

На фото видно, что в руках 22-летней модели, которая работает помощником нардепа Тищенко, новенький iPhone Pro 11 Max. Цена этого телефона стартует от 37 999 гривен.

Раньше в Верховной Раде с последней моделью iPhone засветились еще двое народных депутатов от партии "Слуга народа" - Александр Салийчук, который с помощью iPhone 11 Pro с тремя камерами делал снимки, и Оксана Дмитриева.

Как сообщал "Апостроф" в связи с тем, что официальный старт продаж iPhone начался позже, чем были опубликованы снимки, в сети предположили, что смартфоны могут являться контрабандой и плохим примером для народа от чиновников.