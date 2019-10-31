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Мы сохранили ГТС для народа: Тимошенко выступила в Раде по поводу принятого закона

четверг, 31 октября 2019, 19:11
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Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа.

Депутаты поддержали поправки "Батькивщины", которые позволят сохранить украинскую газотранспортную систему в государственной собственности и защитить ее от попыток кражи, и приняли законопроект №2239-1 в целом, передает пресс-служба партии.

"ГТС и линии электропередач не могут быть приватизированы, проданы и переданы в управление, в аренду, и любые другие манипуляции с ними невозможны. Мы договорились о том, что полностью со всех законов Украины будут удалены те позиции, которые, по сути, предусматривали вещи, которые предавали интерес Украины", - заявила Тимошенко.

Лидер партии отметила, что принятие законопроекта в редакции правительства означало бы, что стратегические энергетические объекты Украины отошли бы в управление иностранным корпорациям. Однако, благодаря принципиальной позиции "Батькивщины" и слаженной работе в комитете, эти риски были сняты.

"Мы проголосовали в комитете за то, что все статьи, которые предусматривают управление не государством, а каким-то неизвестными мировыми корпорациями, будут удалены. Потому что все, что имеет сегодня народ Украины, управляется Кабинетом министров, и государство должно этим заниматься", - сказала Тимошенко.

Лидер партии отдельно поблагодарила депутатов из фракции "Слуга народа" "за плодотворную совместную работу и государственную позицию в интересах людей".

По ее словам, это позволило не только сохранить национальную собственность, но и доказало, что нынешний парламент - "колоссальная сила, способная изменить жизнь страны к лучшему".

"Наша Верховная Рада превращается из отдельных людей, которые сюда попали, в настоящий орган парламентаризма страны. И это является примером того, как можно сегодня реально, красиво и успешно строить Украину", - подытожила Тимошенко.

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