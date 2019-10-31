В разгар рабочего дня: у нардепов Рады заметили интересные аксессуары, фото

Во время заседания Верховной Рады 31 октября журналисты заметили у народных избранников интересные аксессуары.

Как сообщает фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров, один из народных избранников принес с собой в здание парламента спинер, а другой - эспандер.

Так, первый аксессуар был замечен у народного избранника Дмитрия Люботы, а второй - у нардепа Андрея Кожемякина.

Напомним, что 31 октября помощница народного депутата от президентской партии "Слуга народа" Николая Тищенко, бывшая участница конкурса “Мисс Украина-2017" Марьяна Михолап пришла в Верховную Раду с последней моделью iPhone.

Раньше в Верховной Раде с последней моделью iPhone засветились еще двое народных депутатов от партии "Слуга народа" - Александр Салийчук, который с помощью iPhone 11 Pro с тремя камерами делал снимки, и Оксана Дмитриева.