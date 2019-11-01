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Опять некуда деть руки: появилось новое забавное видео Кивы в Раде

пятница, 01 ноября 2019, 09:29
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Поведение народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы в Верховной Раде в очередной раз стало темой для обсуждения в социальных сетях.

На этот раз во время заседания 31 октября одиозный политик нервно покачивался на стуле, при этом пожевывая жевательную резинку. Видео опубликовал в Facebook журналист Ян Доброносов.

Судя по всему, депутат не знал, куда деть свои руки, так как постоянно трогал систему для голосования и микрофон.

При этом в конце видео Кива увидел, что его снимают и подмигнул журналисту.

Напомним, что Кива прокомментировал видео, на котором он якобы мастурбирует в Раде.

Также "Апостроф" сообщал, что в сети появилось продолжение интимной переписки нардепа Богдана Яременко, вокруг которого поднялся громкий скандал.

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