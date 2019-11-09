Обошлись без Трампа: Госдеп США разблокировал помощь Украине до распоряжения президента

Государственный департамент США разрешил предоставить Украине 141 миллион долларов несколькими днями ранее, чем президент Дональд Трамп объявил о снятии моратория на заблокированную ранее военную помощь.

Об этом сообщает Bloomberg.

Хотя Дональд Трамп заявлял, что снял мораторий на оказание помощи Украине 11 сентября, Госдепартамент США разблокировал ее значительно раньше. При этом юристы Госдепа подчеркнули, что президент не имеет юридического права блокировать расходы на помощь Украины.

"Решение Государственного департамента вытекает из юридического заключения, сделанного ранее в этом году и переданного в секретном меморандуме госсекретарю Майклу Помпео", - сообщает издание.

Как сообщалось ранее, приказ о задержке помощи был передан Трампом в июле, за несколько дней до его телефонного разговора с Владимиром Зеленским, в ходе которого американский президент попросил провести расследование относительно семьи Байденов и событий, связанных с выборами 2016 года.

Скандал вокруг этого телефонного разговора стал причиной для объявления о запуске процедуры импичмента Трампа за вероятное давление на президента Украины.

Позже в своих показаниях Конгрессу должностные лица администрации президента США рассказали, что задержка выплаты помощи была связана с требованием Трампа к Украине начать расследование против его политических соперников.

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп готов обнародовать стенограмму первой телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским.