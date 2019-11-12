Один из лидеров "Слуги народа" на бомжах пояснил политику партии: опубликовано видео

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что изменение идеологической ориентации партии с либертарианства на социал-либерализм – следствие ориентации на массового избирателя.

Об этом он рассказал в интервью "Лига.net".

Арахамия заявил, что он "только вступивший в партию член", поэтому пока не готов обсуждать ее идеологию. Однако отметил, что социал-либерализм – нужен партии. В качестве примера нардеп привел отношение государства к бездомным.

"Потому что в либертарианстве если ты не смог заработать, стал бомжом и умер, то хрен с тобой. В социализме каждый бомж должен быть переориентирован, трудоустроен и реинтегрирован обществом", – пояснил Арахамия.

По его словам, украинское общество – "супер социальное", и даже молодежь ожидает от государства участия в экономических процессах.

"Если мы будем говорить, что мы не за это, то мы будем представлять не масс-маркет. У нас политический продукт – это масс-маркет. Если у людей в голове есть такое ощущение, то нужно ему соответствовать. Политическая партия – это маркетинговый продукт", – считает нардеп.

В то же время, Арахамия отметил, что в партии "Слуга народа" есть и либертарианцы. По его мнению, доказательством этому служит обсуждение в парламенте и обществе вопроса рынка земли и медицинского каннабиса.

Напомним, подробнее об изменении идеологии "Слуги народа" читайте в материале "Апострофа": Мы должны быть секси и возбуждать: чем запомнился первый съезд "Слуги народа".