Трудности перевода: в чем опасность идеологии команды Зеленского

Соратники президента Владимира Зеленского утверждают, что его партия "Слуга народа" исповедует идеологию либертарианства. В Украине, вероятно, мало кто знает, что это такое. При этом есть большие сомнения, что сами идеологи "Слуги народа" полностью отдают себе отчет в том, что собой представляет либертарианство как философия.

Политическая пария "Слуга народа" Владимира Зеленского исповедует идеологию либертарианства. Об этом заявил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

На первый взгляд, ничего удивительного в этом нет – помнится, еще пребывая в должности министра финансов, нынешний секретарь Совета безопасности и обороны Александр Данилюк объявил себя приверженцем либертарианства.

Однако Данилюка вряд ли можно назвать идеологом президентской партии, не говоря уж о том, что пока кроме общих слов о выборе в пользу "всего хорошего против всего плохого" (одна из цитат Руслана Стефанчука), сложно говорить о конкретной идеологии президентской партии.

Партия "Свободы"

Для начала было бы неплохо разобраться в том, что собой представляет либертарианство.

Название происходит от латинского libertas - "свобода". Во главу угла идеология либертарианства ставит именно свободу – всего и вся. В основе либертарианства лежит принцип самопринадлежности, то есть естественное право каждого человека свободно распоряжаться своим собственным телом и произведенными им или полученными в ходе добровольного обмена предметами собственности. Из принципа самопринадлежности проистекает и принцип неагрессии, то есть убеждение в том, что любое насилие в адрес другого лица или его имущества является нелегитимным.

Надо сказать, что либертарианство как философия неоднородно. Одновременно существуют правое и левое либертарианство. Последнее также известно как либертарный социализм, отличающийся от классического социализма отрицательным отношением к любым формам тоталитаризма.

Часть либертарианцев считает недопустимым вмешательство в частную жизнь человека даже со стороны государства, в связи с чем, например, они воспринимают налоги как воровство и грабеж. Другие либертарианцы принимают налогообложение как неизбежное зло, как и государство в целом, высказываясь за минимизацию его влияния на жизнь граждан. В экономике приверженцы этой идеологии являются безоговорочными сторонниками свободного рынка без таможенных и других барьеров. Они также выступают против законодательного установления минимального уровня оплаты труда. Часть либертарианцев выступает даже против обязательного среднего образования. Что касается социальной политики, то забота о бедных, в их представлении, должна осуществляться через благотворительность. Либертарианцы также выступают против всеобщей воинской повинности.

Философия "суверенитета личности", которую исповедуют либертарианцы, естественным образом предполагает легализацию наркотиков.

Есть и другие положения, поддерживаемые различными фракциями внутри либертарианства, но для общей картины достаточно и этого.

Либертарианство в действии

Как известно, либертарианские взгляды исповедовал автор революционных реформ в Грузии Каха Бендукидзе, и многие из них он воплотил в жизнь в своей стране.Так, были упразднены антимонопольная служба и пожарная инспекция, отменены обязательная сертификация продукции и нотариальное заверение документов. В стране провели тотальную приватизацию: "Можно продать все, кроме совести", - таков был лозунг Кахи Бендукидзе. Кроме того, в Грузии осуществили "налоговую амнистию", сами налоги снизили, а их количество сократили более чем втрое. Также было принято в высшей степени либеральное трудовое законодательство: упразднение "минималки", гарантированный отпуск в течение лишь двух недель, возможность немедленного увольнения работника, однако с выходным пособием в размере месячной зарплаты. Да, кстати, медицина в Грузия платная – но с возможностью покупки страховки и бесплатными опциями для малоимущих.

Каха Бендукидзе недолгое время был советником Петра Порошенко. Но реформатор грузинской экономики скоропостижно скончался в 2014 году - он не смог перенести свой грузинский опыт реформ на украинскую почву, но успел изрядно покритиковать руководство нашей страны за нерешительность в проведении реформ, заявляя при этом, что экономика Украины "несовместима с жизнью".

Либеральная модель и блаблабла

Возвращаясь к основным принципам либертарианства, зададимся вопросом: готова ли Украина воплощать их в жизнь? Может ли, например, воюющая страна отказаться от воинского призыва? Целесообразно ли отменять минимальный уровень оплаты труда на законодательном уровне в условиях, когда даже средней зарплаты далеко не всегда хватает на нормальную жизнь, при этом половина экономики находятся в "тени" или в "серой" зоне, в результате чего налоги либо платятся с части меньшей части реальных доходов, либо не платятся вовсе? И реально ли снизить налоги без угрозы для бюджета? Готова ли страна к узаконенной платной медицине, при том, что украинцы - будем честны перед самими собой - давно уже оплачивают большую часть "бесплатных" медицинских услуг?

Сказать, что в предвыборной программе Владимира Зеленского ничего из относящегося к либертарианству нет - было бы неверным. Еще во время предвыборной кампании Зеленский выступал за отмену призыва и формирование армии исключительно на контрактной основе, за проведение налоговой "амнистии", осторожно высказывался за открытие рынка земли. Многие, безусловно, запомнили его предложение о легализации легких наркотиков и проституции. Ну чем не либертарианство?!

Сюда же можно присовокупить "либертарианство" от Руслана Стефанчука: "Либеральная модель экономики... Сделать нормальное государство, где есть политическая воля и нормальные отношения человека и государства, где человек является наивысшей ценностью, Конституция дает возможность обратиться в суд и разные блаблабла..."

Ошибочка вышла

Взгляды новоиспеченного президента, которые будут разделять и члены пока еще "виртуальной" партии "Слуга народа", больше напоминают классический либерализм (с явным тяготением влево). А потому закрадывается сомнение, что соратники Зеленского (а, возможно, и он сам) правильно понимают суть либертарианства. Возможно идеологи "Слуги народа" ошибочно посчитали, что либертарианство есть либерализм (чье название также восходит к понятию "свободы"), прежде всего, в его современной форме неолиберализма, ставшего господствующей мировой экономической моделью в конце XX века.

Кстати, либертарианцы вполне справедливо считают, что многие их идеи "украли" неолибералы и неоконсерваторы.

Яркими представителями неолиберализма считаются Маргарет Тэтчер в Великобритании, Рональд Рейган в США и Аугусто Пиночет в Чили.

К неолиберальным можно условно отнести непопулярные реформы 2014-2015 годов, которые в буквальном смысле "съели" рейтинг тогдашнего премьер-министра Украины Арсения Яценюка (и его партии "Народный фронт", если смотреть на перспективу парламентских выборов). В условиях кризиса тех лет подобные реформы, вероятно, были оправданы. К тому же, планировалось, что они, как и в Грузии, достаточно быстро принесут свои плоды.

Но ничего подобного в Украине не произошло - реформы оказались половинчатыми, а многие и вовсе были свернуты. Но коррупцию искоренить не удалось и, более того, вероятно, ее даже стало больше. А без обуздания коррупции любые реформы обречены на провал, и в Грузии они, скорее всего, также бы провалились, если бы там не удалось побороть эту "раковую опухоль".

В тренде

Очевидно, что, какими бы ни были лозунги, судить о президенте и его команде будут по конкретным делам.

Партия "Слуга народа" с большой вероятностью получит большинство в новом составе парламента. Но вряд ли это будет абсолютное большинство, а потому ей придется искать в новой Раде союзников. Их выбор не слишком велик – похоже на то, что главным из союзников станет "Батькивщина" Юлии Тимошенко. А она в симпатиях к либертарианству и даже либерализму ранее замечена не была, несмотря на публично выражаемое восхищение Маргарет Тэтчэр.

К тому же, нужно признать, что либертарианцы, как политическая сила, не находятся у власти ни в одной стране мира.

Поэтому очень может быть, что "Слуга народа" совсем скоро прочно обоснуется на позициях социального популизма, который характерен для большинства правящих партий. И не только в Украине - теперь это мировая тенденция. Но не будем забывать: победа самого Владимира Зеленского также вполне укладывается в глобальную политическую логику последних лет. Так что - остаемся в тренде.