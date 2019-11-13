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Битва за землю: соцсети бурно обсуждают результаты голосования Рады

среда, 13 ноября 2019, 17:26
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Принятый в первом чтении Верховной Радой законопроект №2178-10, который позволит отменить мораторий на продажу земли в Украине, в сети называют "латифундистским".

Голосование за скандальный законопроект вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

В частности, украинский блогер Аллан Левитов назвал принятый законопроет "латифундистским", предполагая, что он разорит мелких аграриев.

"Сегодня день национального позора. Только что 240 негодяев проголосовали за закон о дерибане украинской земли. Гореть им в аду", - написал в соцсети лидер партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"Давайте будем честными, они это обещали и они это протянули. Несмотря на мнение большинства граждан… Но я все же надеюсь, что ко второму чтению будут внесены качественные правки, чтоб это стало внедрением рынка земли, а не распродажей земли", - заметил в своем посте политолог Алексей Голубоцкий.

Как сообщал "Апостроф", эмоциональный призыв народного депутата от "Слуги народа" Никиты Потураева во время обсуждения ряда земельных законопроектов в Верховной Раде "попрощаться с коммунистическим наследием" вызвал бурную реакцию в соцсетях.

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