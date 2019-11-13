Больше не рабы: в сети появилось странное видео с заявлением Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на принятие парламентом законопроекта о рынке земли в первом чтении.

Так, в своем видеообращении глава государства отметил, что украинцы больше не являются рабами.

Ролик опубликовал паблик в Telegram "Темный рыцарь", при этом на официальных страницах украинского лидера видеообращения нет.

В своей речи Зеленский отметил, что депутаты своим решением отменили экономическое рабство и теперь каждый украинец действительно станет собственником своей земли.

Напомним, что принятый в первом чтении Верховной Радой законопроект №2178-10, который позволит отменить мораторий на продажу земли в Украине, в сети называют "латифундистским".