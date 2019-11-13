Не хватает Савченко с бомбой: сеть взорвалась шутками и фотожабами из-за "пламенной" речи в Раде

Эмоциональный призыв народного депутата от "Слуги народа" Никиты Потураева во время обсуждения ряда земельных законопроектов в Верховной Раде "попрощаться с коммунистическим наследием" вызвал бурную реакцию в соцсетях.

В сети появились фотожабы и многочисленные комментарии по поводу "пламенной" речи нардепа.

"Мы, наконец, сведем счеты с этим маньяком Лениным и людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства – земли. Мы вернем украинцам землю раз и навсегда", – заявил Потураев, перечислив большинство соседних европейских государств, где рынок земли уже существует.

В соцсетях манера выступления и сказанное депутатом вызвало недоумение и многочисленные шутки.

"Как вы думаете, этот человек трезв, адекватен, психически здоров?", "Психиатров в зал и срочно", "Где Савченко?! Надя сделай БАБАХ!!!)))" - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", если в Украине будет проведена земельная реформа, стоимость одного гектара земли составит около 2200 долларов.