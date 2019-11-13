Пока все "бьются" за рынок земли: нардепа в Раде поймали на интересном занятии, фото

В среду, 13 ноября, в Верховной Раде народного депутата из президентской фракции "Слуга народа" Павла Павлиша заметили за интересным занятием.

Снимок сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Павлиш во время заседания зафиксировал свое внимание в интернете. У него в телефоне была открыта социальная сеть Telegram, где он вошел в группу под названием "Поболтать". Однако заглавное фото группы намекает на более интимный подтекст.

Напомним, 13 ноября Рада рассматривает в первом чтении ряд скандальных земельных законопроектов, а также изменения в Налоговый кодекс и законодательства по информационной защите.

Как сообщал "Апостроф", 17 октября на заседании Верховной Рады народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Анатолий Остапенко отличился интересной перепиской.