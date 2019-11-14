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Займутся госбюжетом и земельной реформой: онлайн-трансляция заседания Рады

четверг, 14 ноября 2019, 09:59
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14 ноября в 10:00 начнется очередное пленарное заседание Верховной Рады.

Смотрите на "Апострофе" прямую трансляцию из украинского парламента.

Во время сегодняшнего заседания народные избранники могут утвердить Государственный бюджет на 2020 год.

Также депутаты рассмотрят вопросы, которые касаются земельной реформы в Украине.

Кроме того, планируются голосования по законопроектам о нотариате, о процедуры банкротства.

Еще одним вопросом будет постановление об изменении состава ВСК по расследованию деятельности некоторых телеканалов.

Напомним, что 13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, который позволит отменить мораторий на продажу земли в Украине.

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