Займутся госбюжетом и земельной реформой: онлайн-трансляция заседания Рады

14 ноября в 10:00 начнется очередное пленарное заседание Верховной Рады.

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Во время сегодняшнего заседания народные избранники могут утвердить Государственный бюджет на 2020 год.

Также депутаты рассмотрят вопросы, которые касаются земельной реформы в Украине.

Кроме того, планируются голосования по законопроектам о нотариате, о процедуры банкротства.

Еще одним вопросом будет постановление об изменении состава ВСК по расследованию деятельности некоторых телеканалов.

Напомним, что 13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, который позволит отменить мораторий на продажу земли в Украине.