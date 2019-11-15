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Забыл поблагодарить: в сети затроллили Зеленского за разговор с Трампом

пятница, 15 ноября 2019, 21:53
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В сети высмеяли поведение президента Украины Владимира Зеленского во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Интересный шарж на эту тему опубликовал украинский блогер Антон Ходза в Facebook.

Так, он представил свой вариант стенограммы разговора двух президентов. В частности, в его варианте Зеленский, благодарящий Трампа после каждой его реплики, забывает о словах благодарности в конце общения с американским лидером.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, в США на официальном сайте Белого дома появилась новая стенограмма разговора американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент США заявил, что готов опубликовать стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, о котором "никто не знает".

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