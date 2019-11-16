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Трампа подловили на большой лжи о разговоре с Зеленским

суббота, 16 ноября 2019, 00:15
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Администрацию президента США Дональда Трампа уличили в наглой лжи после недавнего обнародования стенограммы его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 21 апреля.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Европейскую правду".

Как оказалось, после общения Зеленского и Трампа 21 апреля пресс-служба Белого дома распространила сообщение, в котором говорилось о том, что Трамп обсуждал с Зеленским борьбу с коррупцией и поддержку целостности Украины.

"Президент Трамп подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорилось в апрельском сообщении Белого дома.

При этом, в обнародованной в пятницу, 15 ноября, стенограмме разговора нет никаких упоминаний об этих вопросах.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети затроллили Зеленского за разговор с Трампом в связи с обнародованной в пятницу, 15 ноября, стенограммой.

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