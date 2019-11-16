Заставляют учить украинский: скандальный "слуга народа" отличился новым заявлением после эфира на росТВ

Депутат президентской партии "Слуга народа" Евгений Шевченко принял участие в шоу пропагандистов РФ и сделал скандальное заявление.

Об этом говорится в программе "Большая игра" на "Первом канале" России.

По его словам, людей, которые живут на Востоке Украины заставляют говорить на украинском языке. Хотя они русскоязычные, потому их заставляют забыть про свои корни, культурные ценности.

"Это ведет к примирению у нас? Это ведет к добробуту в стране?", - отметил Шевченко.

Также он добавил, что Украина - многонациональная страна, в которой живет много русскоязычного народа. Как пример, он привел греков, болгаров, евреев и сами россиян.

Пользователи сети негативно отреагировали на заявление нардепа.





Как сообщал "Апостроф", глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что депутата Евгения Шевченко подставили с выступлением на пропагандистском телеканале в России.