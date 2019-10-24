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Это подстава: появились подробности скандала со "Слугой народа" в эфире КремльТВ

четверг, 24 октября 2019, 19:02
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Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что депутата Евгения Шевченко подставили с выступлением на пропагандистском телеканале в России.

Об этом он сказал перед процедурой проверки на детекторе лжи, передает "24канал".

По словам Арахамии, нардепам никто не запрещает выступать на российских каналах, существует лишь неформальная рекомендация об этом. В то же время Шевченко пообещали, что он всего лишь "выступит в студии", после чего навязали ему диалог с главарем ДНР.

"Мы не рекомендуем, это действительно позиция. Потому что, как в ситуации с нардепом Шевченко, его подставили в чистом виде. Сказали, что ему надо выступить в студии, а включили напрямую с лидером террористической группировки Пушилиным", – пояснил он.

Также он поделился мнением относительно работы российских журналистов на пропагандистских каналах.

"Нарежут кусочки на минуту – и там полностью искривится суть", - заметил Арахамия.

Как сообщал "Апостроф", ранее депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на Первом канале из РФ, где ему пришлось дискутировать с главарем боевиков ДНР Денисом Пушилиным.

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