Ляшко вручили подозрение из-за драки с Герусом: опубликовано видео

Бывшему народному депутату Олеуг Ляшко 18 ноября вручили подозрение "за насилие в отношении государственного деятеля" за его конфликт с депутатом Андреем Герусом в "Борисполе".

Подозрение политику объявили по ч.2 ст. 346 УК украины (угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля). Если вину Ляшко докажут, то ему грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

Сам бывший депутат настаивает на открытии уголовного производства против Геруса и отказался давать показания по делу.

Также Ляшко записал видеообращение по данному поводу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети прокатилась волна гнева после того, как председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Украина не может отказаться от российской электроэнергии.