RU  UA  EN

четверг, 21 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

21 ноября

19:00
Сели на диету и все равно не худеете? Вот 5 простых, но очень полезных упражнений
18:59
Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева сделала циничный ход, нарушив обещание
18:46
Мародерство россиян на украинских кораблях высмеяли жесткой карикатурой
18:10
Из-за редкой мутации взрослая овчарка выглядит как щенок: фото
17:54
Вокруг известного украинского издательства разгорелся скандал в сети из-за России: фото
17:40
Скандал с нардепом-педофилом из "Слуги народа": появилось фото указа президента, подтверждающего судимость
17:15
81-летний Энтони Хопкинс рассказал, как поддерживает активность мозга
17:08
НАБУ завело дело против экс-главы СБУ: в чем его подозревают
16:59
Что я только не пробовал: MELOVIN честно рассказал о борьбе с позорной привычкой
16:58
Зеленский сделал заявление о расследовании убийств на Майдане
16:45
В Украину пришли первые снегопады: в сети делятся фото из разных регионов
16:35
Морально надавили: в скандале с нардепом-педофилом всплыл "след" Богдана
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пора менять: Зеленский резко высказался о будущем нардепов, видео

среда, 20 ноября 2019, 10:55
переглянути новину українською

Президент Владимир Зеленский считает, что "уже пора менять и этих" народных депутатов.

Об этом он сказал на встрече с школьниками-участниками Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной".

Зеленский отметил, что страна "должна быть свежая".

"Страна должна быть такой, какой являетесь вы - свежая… Что-то новое, что-то очень интересное. Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы к Верховной Раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих", - сказал он.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что может распустить партию "Слуга народа" через год, если они "начнут есть друг друга".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует бриться, пока в Украину не вернутся захваченные Россией в Керченском проливе корабли.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Конец эпохи договорняков: "слуги" вляпались в новый скандал

Как Украина отмечает годовщину Майдана: онлайн трансляция

Жесткое наказание за "дерибан" и бутылка для "Джокера": о чем заявил Арахамия на брифинге

ЧП с самолетом и вызов "скорой": как Зеленский встречал украинские корабли в Очакове

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: