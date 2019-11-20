Пора менять: Зеленский резко высказался о будущем нардепов, видео

Президент Владимир Зеленский считает, что "уже пора менять и этих" народных депутатов.

Об этом он сказал на встрече с школьниками-участниками Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной".

Зеленский отметил, что страна "должна быть свежая".

"Страна должна быть такой, какой являетесь вы - свежая… Что-то новое, что-то очень интересное. Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы к Верховной Раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих", - сказал он.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что может распустить партию "Слуга народа" через год, если они "начнут есть друг друга".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует бриться, пока в Украину не вернутся захваченные Россией в Керченском проливе корабли.