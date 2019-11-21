Сплошная разруха: сеть ужаснули фото разграбленных Россией кораблей

Украинские бронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", которые в среду, 20 ноября, были возвращены из России, оказались в очень плохом состоянии и почти полностью разграбленными.

Опубликованные в сети фото, сделанные внутри катера "Бердянск", подтверждают значительный ущерб, нанесенный украинскому судну.

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Ранее бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал в сети список того, что пропало с кораблей после возвращения.

Как сообщал "Апостроф", российская ФСБ дерзко ответила на обвинения Украины в том, что российская сторона разграбила военные корабли, которые были захвачены в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Российская сторона утверждает, что корабли "угробили" украинские военные при доставке их в Очаков.