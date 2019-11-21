В России дерзко ответили на обвинения Украины в мародерстве на захваченных кораблях: видео

Российская ФСБ дерзко ответила на обвинения Украины в том, что российская сторона разграбила военные корабли, которые были захвачены в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

Так, в ФСБ опубликовали видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне.

Российская сторона утверждает, что корабли "угробили" украинские военные при доставке их в Очаков.

В свою очередь в сети также показали снимок катера "Бердянск" изнутри. На фотографии видно, что корабль полностью разграблен.

Ситуацию также прокомментировал бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. В Facebook он опубликовал список того, что пропало с кораблей после возвращения.

Также он опубликовал видео и фото осмотра кораблей.

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Напомним, что военные корабли в Очакове лично встречал президент Украины Владимир Зеленский.

Детальнее о возвращении кораблей читайте в материале "Апострофа": Это не корабли, а металлические болванки: что Россия сделала с захваченными у Украины боевыми катерами.