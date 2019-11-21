В тюрьму за дезинформацию: у Зеленского раскрыли интересные детали закона про контроль СМИ

Министерство культуры и комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики провели 20 ноября заседание с участием представителей СМИ, на котором представили проект нового закона "О медиа".

Об этом сообщает "Лига.Tech".

Отмечается, что руководитель комитета ВР Александр Ткаченко (экс руководитель "1+1") собрал представителей "Обозревателя", LIGA.net, RBC, Vox Ukraine, Pravda, LB.ua, "24-й канала" и нескольких информационных агентств.

“Я попросил вас не быть безучастными к этому вопросу. Мы все равно это зарегулируем. А вот то, как мы это зарегулируем, сильно зависит от вас”, - заявил Ткаченко.

Он показал присутствовавшим драфт нового закона "О медиа," который до конца года должен уйти в Раду. Он включает в себя норму регистрации онлайн-СМИ, которые работают в Украине, а также регистрацию соцсетей (Google, YouTube, Facebook) с целью последующего их налогообложения.

“Нас не учили, как отрегулировать онлайн-медиа. И никого не учили. Тем не менее, мы существуем в какой-то реальности, которая есть сейчас. Значит мы должны как государственные чиновники давать на нее ответ”, - уточняет он.

Параллельно с разработкой медиа-законопроекта, по словам Ткаченко, налоговый комитет ВР разрабатывает изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения так называемых провайдеров общего доступа, которые получают прибыль на территории Украины - Facebook, YouTube, Instagram и прочие.

Ткаченко также задавался вопросом, что делать с блогерами, влияние которых порой даже еще больше, чем у СМИ?

“Хорошо, вот у нас есть один очень известный блогер, похожий на воздушный шарик. Но ведь он же не здесь находится…", – передает издание слова Ткаченко.

Он добавил, отвечая на вопрос одного из представителей СМИ, что если блогеров таки приравнять к СМИ, то возникнет вопрос не только их налогообложения, но и контента.

“Вопрос, с какой границы мы их считаем медиа. 5000, 10000, миллион?” - спрашивает Ткаченко. В онлайн-медиа, соцсетях, тем более у блогеров, по его словам, “серые зоны” более широкие, чем у телевизионщиков.

В презентации также указано, что, помимо штрафов, предусматривается блокировка онлайн-ресурсов по решению суда.

Кроме того, вводится еще один новый принцип - введение так называемого fair play. Доход не должен быть меньше, чем объем денежной поддержки СМИ собственником.

Первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук, рассказал, что в Минкульте есть еще одна инициатива в дополнении к законопроекту "О медиа". Ведомство работает над проектом, которым будет предусмотрен некий мониторинг контента, который выдают, в том числе и онлайн-СМИ.

В частности предусматривается создание должности медийного омбудсмена по вопросам информации. Он с привлечением общественных организаций будет проводить мониторинг СМИ на предмет дезинформации. А также реагировать на обращения по дезинформации и обращаться в суд. Цель - защита интересов общества.

Максимчук отметил, что за однократное распространение дезинформации и отсутствие исходных данных о медиа будет предусмотрена административная ответственность, а за умышленное, систематическое распространение дезинформации - уголовная ответственность.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети активно обсуждают недавнюю инициативу президента Владимира Зеленского по выработке "стандарта новостей".

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