Осенний шторм: появились новые фото затопленного украинского курорта

Стало известно, как на данный момент выглядит курортный поселок Кирилловка после шторма, происшедшего в четверг, 21 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Запорожской области.

"В 08:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что двое охранников базы отдыха "Мечта" на Федотовой косе не могут самостоятельно покинуть базу. Уровень воды достигал от 50-80 см. Прибывшие на место происшествия спасатели оказали мужчине и женщине спецодежду, чтобы преодолеть расстояние к сухой поверхности", - говорится в сообщении.

Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось интересное видео с курорта Кирилловка после летнего сезона, который закончился в сентябре.

Кроме того, появилось красочное видео курорта Кирилловка с высоты птичьего полета.