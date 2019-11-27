Нардеп сделала громкое заявление о продаже топ-должностей в Украине и назвала цены

Народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход, которую ранее исключили из фракции "Слуги народа", утверждает, что руководящие должности на государственной службе стоят от 100 тысяч долларов.

Об этом Скороход заявила в интервью "Апострофу".

По словам народного депутата, топ-должности продаются как на госпредприятиях, так и в правительстве, а также в налоговой и других государственных службах.

Цена руководящего места, как утверждает Анна Скороход, "от ста тысяч долларов". Такую сумму называли народному депутату люди в своих жалобах.

Она также подтвердила, что, чем быстрее можно отбить цену должности, тем дороже она "стоит" на старте.

Подробнее о причинах исключения из фракции "Слуги народа" и будущем большинства в парламенте читайте в интервью с Анной Скороход "Апострофу": Руководство "Слуги народа" решило, что они боги, и хотят оставить во фракции только баранчиков - Анна Скороход.