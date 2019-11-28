Трамп пошел на неожиданный шаг в НАТО из-за Украины: появились подробности

Президент США Дональд Трамп принял решение существенно сократить в следующем году финансирование НАТО, в то же время денежная помощь Украине будет увеличена за счет сэкономленных средств.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

По их данным, страны НАТО согласовали новую формулу распределения расходов - доли затрат большинства европейских союзников и Канады будут расти, в то время как доля США снизится.

"Это важная демонстрация приверженности союзников Североатлантическому альянсу и более справедливому распределению бремени", - заявил источник.

Обычно США вносят 22% средств от общего бюджета НАТО, но в следующем году администрация Трампа планирует сократить сумму до 16%. Источники утверждают, что Вашингтон направит средства, которые сэкономят, на поддержку безопасности в таких европейских странах, как Грузия и Украина.

Как сообщал "Апостроф", ранее выяснилось, что президент США Дональд Трамп принял решение по военной помощи Украине уже после телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.