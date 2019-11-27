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Сначала был разговор: выяснились новые детали решения Трампа по военной помощи Украине

среда, 27 ноября 2019, 07:24
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Президент США Дональд Трамп принял решение по военной помощи Украине уже после телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в документах административно-бюджетного управления, которые были предоставлены комитету, который расследует дело импичмента Трампа, сообщает CNN.

Решение приостановить военную помощь для Украины на 250 млн долларов Трамп озвучил только вечером 25 июля.

Стоит отметить, что впервые о таком шаге заговорили в начале июля, но сложить полную картину произошедшего пока сложно - в Конгрессе получили лишь часть документов в деле приостановления помощи Украине.

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп заявил, что заблокировал военную помощь для Украины из-за высокого уровня коррупции. В то же время разговор Трампа и Зеленского фактически стал началом скандала о вероятном давлении со стороны Трампа, что привело к старту процедуры импичмента.

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