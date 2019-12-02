RU  UA  EN

понедельник, 2 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

2 декабря

21:21
Медвежонок-патриот: в сети показали трогательное фото с Донбасса
21:06
ЦИК упростила процедуру голосования на выборах: что известно
20:25
Стало известно о важном решении по Соболеву из-за расстрела его авто в Киеве
19:56
Ни одного обстрела: стало известно о неожиданной "тишине" на Донбассе
19:20
Пробивают очередное дно: появились фото последствий "русского мира" в Крыму
19:18
Драка со стрельбой в кафе Киева с пострадавшими: названа причина, новые фото и видео с места
19:10
Дом Гарри Поттера в Англии все пытаются продать, но никому не охота сталкиваться с его славой: фото
19:00
Год белой металлической крысы: что нужно знать о новом 2020-м
18:54
Прокладывает маршрут: сеть возмутило поведение водителя маршрутки в Киеве, видео
18:36
Вышли на заказчика: всплыли резонансные детали громкого расстрела авто в Киеве
18:31
После лесных пожаров в Австралии люди со всего мира шлют раненым коалам рукавицы: фото
18:28
Боевиков ДНР словили на наглой лжи о потерях на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Эксперт рассказал о произволе Криклия и Сенниченко с орендой площадей в "Борисполе"

понедельник, 02 декабря 2019, 22:12
переглянути новину українською

Топ-чиновники Мининфраструктуры и Фонда госимущества взялись лоббировать интересы бывшего нардепа Андрея Иванчука. Из-за этого ведомства не спешат со сдачей в аренду коммерческих площадей на территории терминала F в международном аэропорту "Борисполь".

Об этом на странице в Facebook написал в понедельник, 2 декабря, журналист и политический обозреватель Владислав Дзивидзинский.

По словам эксперта, проведение официального конкурса по формальным причинам пытаются отложить, потому что продолжаются негласные переговоры министра инфраструктуры Владислава Криклия и главы ФГИ Дмитрия Сенниченко со скандальным экс-нардепом из партии "Народный Фронт" - Андреем Иванчуком.

Несколько лет назад компании, связанные с Иванчуком, уже выиграли ряд конкурсов на аренду коммерческих площадей в другом терминале "Борисполя" - D: по непрозрачной процедуре. По мнению эксперта, сейчас ситуация повторяется.

"В терминале F под сдачи предусмотрено 1194,30 кв. м. Учитывая то, что аэропорт - это место "проходное" и трафик там и многократная прибыль с этих площадей будет достаточно впечатляющими. Поэтому отдать такой кусок, не получив откат или долю, кому бы то ни было нельзя. Поэтому Мининфраструктуры в лице Владислава Криклия и Фонд госимущества в лице Дмитрия Сенниченко уже шесть месяцев усиленно "ищут" нужного арендатора. По некоторым сведениям, им может стать бывший нардеп из команды Яценюка - Андрей Иванчук. Кстати, именно он в соседнем терминале уже арендовал торговые площади на 10 лет. Ну и конечно, сделал это с существенной скидкой для себя", - рассказал Владислав Дзивидзинский.

Эксперт также добавил, что в истории с затягиванием конкурса фигурирует новоназначенный замминистра инфраструктуры Олег Ющенко, который получил должность без необходимого опыта работы, а, согласно декларации, является владельцем элитного авто Lamborghini и 5 га земли на территории аэропорта "Борисполь".

"В письме ФГИ от Мининфраструктуры, которое подписанно новым заместителем Криклия - Олегом Ющенко, говорится: "Учитывая изложенное, передача в аренду государственного имущества, находящегося на балансе ГП "МА "Борисполь", возможна при условии разъединения на отдельные объекты аренды в целях использования, площади и местонахождение". Создается впечатление, что чтобы легче было протянуть сдачи площадей Иванчуку, Криклию и Сенниченко их хотят раздробить на более мелкие", - подчеркнул эксперт.

Напомним, что терминал F в международном аэропорту "Борисполь" возобновил свою работу еще в апреле 2019 года. Конкурсы на аренду коммерческой площади планировали провести в течение осени, однако, вопрос до сих пор остается нерешенным, а пассажиры жалуются на отсутствие достаточного сервиса - заведений питания и магазинов беспошлинной торговли. В свою очередь, администрация аэропорта объясняет, что их вины в этом нет, ведь арендодателем площади на территории терминала является Фонд госимущества, а за управление инфраструктурными объектами страны отвечает Мининфраструктуры.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Меня обвиняют в том, что мы пытали русских солдат - Игорь Мазур

Заказать Зеленского: сколько стоит корпоратив с участием "президента"

Отели для элитных преступников: зачем нам эксперименты с СИЗО по-американски

Новогодние отставки и борьба с Коломойским: как Зеленскому сохранить свое лицо

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: