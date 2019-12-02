Готовы принять пару областей: в Украине интересно потроллили Россию

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба ответил на скандальное заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что Украине нужно готовиться к отсоединению нескольких областей.

На ситуацию Кулеба отреагировал ироничным постом в социальных сетях.

"Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато, готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни", - написал он и опубликовал снимок карты, на котором Краснодарский край входит в состав Украины.

Напомним, что российский депутат Госдумы Константин Затулин рассказал о планах РФ по поводу переговоров в "нормандском формате" и планах Кремля.