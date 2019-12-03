Чиновник из окружения Трубы попался на крупной взятке: подробности скандала, фото

НАБУ проводит обыск у Игоря Щербины, близкого соратника главы ГБР Романа Трубы после того, как он вместе со своим знакомым пытались продать закрытие дела в Государственном бюро расследований (ГБР) за 150 тысяч долларов и уже успели получить половину суммы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Новое время.

Как пишет издание, на данный момент у Щербины и его знакомого Шевченко проводят обыски. При этом, самого Трубу, также проверяют на причастность к преступлению.

Отметим, Игорь Щербина является бывшим начальником главного следственного управления ГПУ в 2014-2015 годах. А Труба в те года был его замом в управлении ГПУ и работал под руководством Щербины.

Как сообщал "Апостроф", 15 ноября Верховная Рада приняла решение о перезапуске Государственного бюро расследований, первым шагом для которого стало увольнение директора ГБР Романа Трубы. Завершение исполнения проекта и увольнение Трубы ожидается в декабре.