​Перезагрузка ДБР: появилась забавная фотожаба на увольнение Трубы и его окружения

Законопроект о работе Государственного бюро расследований, за который во вторник, 3 декабря, проголосовала Верховная Рада и согласно которому все руководство ГБР во главе с его руководителем Романом Трубой уходит в отставку, стал поводом для шуток.

Фотожабу по этому поводу опубликовал политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале.

Для забавной картинки был использован кадр из популярного советского сериала о приключениях Шерлока Холмса "Собака Баскервилей".

"Беримор, что это за жуткий вой на печерских холмах?" - спрашивает главный персонаж фильма Генри Баскервиль у своего слуги. "Трубу прорвало, сэр", - двусмысленно отвечает тот.

Как сообщал "Апостроф", ранее детективы НАБУ провели обыск у Игоря Щербины, близкого соратника главы ГБР Романа Трубы, после того, как он вместе со своим знакомым пытался продать закрытие дела в Государственном бюро расследований (ГБР) за 150 тысяч долларов и уже успел получить половину суммы.