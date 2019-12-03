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Займутся законом о ГБР и таможней: онлайн-трансляция заседания Рады 3 декабря

вторник, 03 декабря 2019, 09:28
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Во вторник, 3 декабря, Верховная Рада Украины проведет заседание, где будут подняты вопросы закона о ГБР и таможне.

Об этом сообщают на официальном сайте Рады.

Во втором чтении депутаты рассмотрят проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований.

Также будет обсуждаться законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики.

Как сообщал "Апостроф", Верховная Рада определилась с первыми планами на декабрь. На предстоящей пленарной неделе народные депутаты планируют рассмотреть вопросы перезапуска Государственного бюро расследований, отмены депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного кодекса.

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