Праздник приближается: что приготовили депутаты в последний месяц года

По результатам заседания согласительного совета Верховной Рады, на предстоящей пленарной неделе народные депутаты планируют рассмотреть вопросы перезапуска Государственного бюро расследований, отмены депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного кодекса. Причем первые два вопроса, планируют решить уже во вторник, 3 декабря. "Апостроф" узнавал, какие законы народные депутаты примут "под елочку", поскольку до конца 2019 года в запасе у нардепов остались всего две пленарные недели.

Полномочия и статус

В сентябре 2019 года президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований. Документ меняет статус ГБР с центрального органа исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность, на государственный правоохранительный орган. В свою очередь, директор Бюро получает полномочия для единоличного принятия решений и будет нести всю полноту ответственности за результаты деятельности. С целью обеспечения расследования дел Майдана предусматривается возможность перевода следователей прокуратуры и прокуроров по этим делам, в ГБР без проведения конкурса. В первом чтении документ был принят в октябре, а 15 ноября началось его рассмотрение ко второму чтению. В связи с тем, что полномочия директора ГБР существенно расширяются, было предложено внести поправку, согласно которой, полномочия нынешнего руководителя и его заместителей прекращаются с момента вступления закона в силу. Поправка была поддержана 259 голосами народных депутатов, но дальнейшее рассмотрение законопроекта перенесли на следующую пленарную неделю.

В случае принятия закона все руководство ГБР будет уволено, а президент в течение пяти дней, должен будет назначить временного директора Бюро.

Взять и отменить

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе согласительного совета сообщил, что 3 декабря будет рассмотрен законопроект №2237, который позволит окончательно отменить депутатскую неприкосновенность. Напомним, 3 сентября парламент 373 голосами внес изменения в Конституцию Украины, исключив из нее норму о депутатской неприкосновенности. Нововведение вступает в силу с 1 января 2020 года. Но для того, чтобы отмена депутатского иммунитета начала действовать, необходимо принять изменения в Уголовный процессуальный кодекс и другие законы. Без этих изменений расследование уголовных преступлений в отношении народных депутатов невозможно.

В ноябре законопроект №2237 был одобрен профильным комитетом и включен в повестку дня сессии. Документ наделяет генерального прокурора правом начинать уголовное производство в отношении народных депутатов. Без согласия генпрокурора, невозможно задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, раскрытие тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также применение других мероприятий, в том числе негласных следственных (розыскных) действий. Ходатайство на эти действия должен подготовить следственный судья. Законопроект предлагает также предусмотреть возможность обжалования соответствующих решений.

Свой устав

В сентябре президент Владимир Зеленский не подписал Избирательный кодекс, принятый Верховной Радой VIII созыва. Документ был возвращен на доработку с замечаниями главы государства. В начале ноября заместитель председателя парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура ("Слуга народа") заявлял, что закон с замечаниями президента будет принят до конца 2019 года. Стоит отметить, что текст подготовленных замечаний появился на сайте Рады только 27 ноября. Среди основных его нововведений: пропорциональная система парламентских выборов с открытыми региональными списками, пятипроцентный барьер, ограничение максимальной суммы расходов на кампанию (до четырех тысяч размеров минимальных зарплат), а также отмена возмещения расходов, потраченных на кампанию за счет государственного бюджета.

Услышать Париж

31 декабря 2019 года заканчивается срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Документ разработан в рамках выполнения первых Минских соглашений и принят 16 сентября 2014 года, сроком на три года. Из-за невыполнения российской стороной условий соглашений, особый порядок местного самоуправления так и не был введен. После этого срок действия документа продлевался дважды.

По словам председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича ("Слуга народа"), работа над законопроектом начнется уже после переговоров лидеров стран "Нормандской четверки", которые должны состояться 9 декабря в Париже.

"Я думаю, что 10-го или максимум 11-го декабря уже будут какие-то решения и для парламента в том числе. Пока над таким законопроектом мы не работаем", - рассказал Завитневич в интервью журналистам.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в разговоре с "Апострофом" уточнила, что по результатам встречи в "Нормандском формате", будет принято решение в отношении дальнейшей судьбы закона об особом статусе самоуправления в ОРДЛО.

"Все будет зависеть от результатов. Или мы продлим действие нынешнего закона или будет подготовлен новый вариант. Но пока никакой работы не ведется", - сказала она изданию.

С чего начнут

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала "Апострофу", что во вторник, 3 декабря, первыми будут рассмотрены вопросы перезапуска работы ГБР и изменений в законы, необходимых для окончательной отмены депутатской неприкосновенности. По ее словам, по предварительным оценкам, в сессионном зале есть необходимое количество голосов.

"Мы начнем с вопроса ГБР, его отложили 15 ноября, приняв только одну поправку. В силу того, что 20 ноября Генпрокуратура утратила функцию следствия, следователям по делам Майдана, необходимо дать возможность перейти на работу в Бюро. Наша фракция поддерживала этот законопроект, в его поддержку высказывалась и фракция "Голос". По поводу отмены неприкосновенности – предварительно есть поддержка, но этот вопрос мы еще обсудим на заседании фракции", - сказала она изданию.

Избирательный кодекс планируется рассмотреть в четверг 5 декабря. По словам Евгении Кравчук, замечания президента будут обсуждаться ближе ко дню голосования.

Не только "Слуга народа"

Президентская фракция представляет в парламенте монобольшинство - это означат, что "Слуги" во время голосований за указанные инициативы, в принципе, могут не оглядываться на позицию других фракций.

В свою очередь, представители других парламентских фракций достаточно осторожно высказываются о том, будут ли они поддерживать указанные инициативы. В частности, народный депутат Олег Макаров ("Голос") уточнил "Апострофу", что все голосования фракции проходят в соответствии с положениями избирательной программы партии. Окончательное решение, надо ли поддерживать законопроекты о ГБР и о снятии неприкосновенности, будет приниматься в ходе их обсуждения в сессионном зале. "Мы подавали своим поправки и замечания, посмотрим, будут или они учтены во время обсуждения. Исходя из этого, мы и определимся с поддержкой", - сказал он.

Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") заявил "Апострофу", что его фракция будет определяться на этой пленарной неделе, на своём заседании. Вечером в понедельник 2 декабря или же утром во вторник 3 декабря.