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Встреча "нормадской четверки" в Париже: онлайн видеотрансляция

понедельник, 09 декабря 2019, 17:18
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В Париже начал свою работу "нормандский саммит", ключевой темой которого будет украинский Донбасс. В переговорах принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, глава России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Прямую видеотрансляцию этого события ведут несколько украинских каналов на Yuotube.

Президент РФ Владимир Путин последним из участников саммита "нормандской четверки" прибыл в Елисейский дворец. Ранее на встречу приехали Ангела Меркель и Владимир Зеленский.


Как известно, сначала Зеленский встретится отдельно с президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель. После переговоров в "нормандском формате" у президента Зеленского запланирована личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщал "Апостроф", Россия пока не демонстрирует готовности двигаться к компромиссу в вопросе урегулирования на Донбассе, поэтому на Западе не верят в прогресс после переговоров в нормандском формате.

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