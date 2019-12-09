Встреча "нормадской четверки" в Париже: онлайн видеотрансляция

В Париже начал свою работу "нормандский саммит", ключевой темой которого будет украинский Донбасс. В переговорах принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, глава России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Прямую видеотрансляцию этого события ведут несколько украинских каналов на Yuotube.

Президент РФ Владимир Путин последним из участников саммита "нормандской четверки" прибыл в Елисейский дворец. Ранее на встречу приехали Ангела Меркель и Владимир Зеленский.





Как известно, сначала Зеленский встретится отдельно с президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель. После переговоров в "нормандском формате" у президента Зеленского запланирована личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщал "Апостроф", Россия пока не демонстрирует готовности двигаться к компромиссу в вопросе урегулирования на Донбассе, поэтому на Западе не верят в прогресс после переговоров в нормандском формате.