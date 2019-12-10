Украина должна быть сильной: в сети ажиотаж из-за итогов переговоров в Париже

Украинские политики, журналисты, активисты и рядовые неравнодушные граждане подвели итоги переговоров в "нормандском формате", которые состоялись 9 декабря в Париже. По мнению большинства из них, украинский лидер Владимир Зеленский в целом не перешел "красных линий".

При этом в сети отмечают, что Украина должна становиться еще сильнее и работать над укреплением армии, так как быстро прекратить вооруженный конфликт на Донбассе точно не выйдет.

Также многие отмечают риторику президента, который дал четко понять, что не собирается отдавать территории врагу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что между Путиным и Зеленским состоялся жесткий разговор из-за Донбасса.

Также было опубликовано полное видео итоговой пресс-конференции Зеленского и Путина на Нормандском саммите.