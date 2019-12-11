Человека Путина жестко поставили на место в США из-за Украины: подробности

Госсекретарь США Майк Помпео, обсуждая итоги "нормандского саммита", заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что Крым принадлежит Украине.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на РБК-Украина.

"Я еще раз подчеркнул министру Лаврову, что Крым принадлежит Украине и что решение конфликта на востоке Украины начинается с соблюдения Минских соглашений", - сказал Помпео.

В свою очередь, Лавров подчеркнул, что принципиально важно, что итоговый документ, который президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии одобрили, подтверждает незыблемость минских договоренностей и требует их полного выполнения.

В тоже время, президент США Дональд Трамп указал Лаврову на невозможность влияния Москвы на президентские выборы в США в 2020 году.

"Президент Трамп предостерег от любых попыток России вмешаться в выборы в США и призвал Россию урегулировать конфликт с Украиной", - говорится в сообщении администрации американского президента.

При этом Лавров на пресс-конференции после встречи с Трампом заявил, что тема американских выборов на их переговорах не обсуждалась.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский жестко осадил Лаврова на встрече в Париже в понедельник, 9 декабря.