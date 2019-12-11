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Никаких компромиссов: эксперт раскрыл подлый план Кремля по Донбассу

среда, 11 декабря 2019, 07:33
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Президент России Владимир Путин пытается навязать Украине вариант объединения с отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на своих условиях.

На это обратил внимание в интервью "Апострофу" российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Эксперт считает, что украинская власть должна раз и навсегда отказаться от предложений объединится с ОРДЛО.

"Цель Путина – это полное подчинение Украины. И он избрал для этого такой путь – то есть внедрение раковой опухоли в виде ОРДЛО. Это его основной политический замысел", - подчеркнул Пионтковский.

По его мнению, Украине не стоит ожидать в этой ситуации поддержки от международного сообщества, в частности от канцлера Германнии Ангелы Меркель.

"Меркель пребывает под громадным влиянием немецкого бизнеса, который хочет снять санкции и возобновить отношения с Россией", - заметил Пионтковский.

Эксперт считает, что международную поддержку Украина потеряла из-за неразумной внутренней политики приверженцев Зеленского.

"Когда весь лагерь Зеленского кричал во время избирательной компании и сейчас продолжает повторять, что они борются с "партией войны", то представляете, как они дискредитировали Украину. Ведь если предыдущая власть была "партией войны", то, выходит, что украинское государство виновно в войне. Эта демагогия о "партии войны" очень сильно обрушила международную поддержку Украины на Западе", - заявил он.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Украинцам надо бороться за Зеленского, но он окружен тремя предателями - Андрей Пионтковский

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