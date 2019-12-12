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В Киеве изуродовали авто друга Зеленского: появились подробности и видео

четверг, 12 декабря 2019, 15:39
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Украинскому тренеру по фитнесу и блогеру Валерию Бабичу отомстили за поддержу президента Украины Владимира Зеленского, испортив оскорбительной надписью его дорогой спорткар.

Об этом Бабич сообщил в четверг, 12 декабря, на своей странице в Instagram.

На подтверждение своих слов Бабич опубликовал видео со своим автомобилем Dodge Charger SRT-8, раскрашенным в цвета команды Зеленского, который злоумышленники испортили оскорбительной надписью "Зеб*л", сделанной красной краской.


В комментариях Бабич отметил, что этот поступок - чья-та месть за его дружбу с Зеленским и поддержку президента.

"Хотя я ж не Зеленский, я его друг. Теперь придется полностью перекрашивать машину", - заметил он.

Валерий Бабич известен тем, что тренировал актеров студии "Квартал-95".

Как сообщал "Апостроф", ранее актер студии "Квартал 95", бывший коллега президента Украины Владимира Зеленского по шоу-бизнесу Евгений Кошевой заявил, что ему предлагали большую сумму за участие в выборах в Верховную Раду.

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