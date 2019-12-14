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ЦИК сделал неожиданную элитную покупку: раскрыты подробности

суббота, 14 декабря 2019, 22:00
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10 декабря Центральная избирательная комиссия преобрела для служебного пользования авто, которое стоит 1 миллион гривен.

Об этом сообщил Алексей Тамразов на странице в Facebook.

"Президент получает зарплату - 29 тыс. грн, а центральная избирательная комиссия, на прошлой неделе приобрела себе Lexus. Относительно недорогую для этой марки модель - ES 250 за 1,1 млн грн. Мне кажется, что Lexus для гос учреждений, еще не вовремя ", - написал Тамразов.

К сообщению прикрепил официальный документ о покупке авто и его фото.

В комментариях сразу разгорелась оживленная дискуссия. Пользователи отметили, что покупка дорогой машины связана с тем, что эпоха бедности уже завершилась, как и обещал перед выборами действующий президент Владимир Зеленский. Другие подсчитали, что Lexus для ЦИК "потянет" на 35 президентских зарплат.

Как ранее сообщал "Апостроф", глава политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, где и за сколько партийцы отпразднуют новогодний корпоратив . По словам Корниенка, новогодний корпоратив партия проведет в комплексе «Парковый». На мероприятие планируется потратить "до миллиона гривен".


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