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В России собирались устроить провокацию с двойником Зеленского: что известно

суббота, 14 декабря 2019, 23:32
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Российские пропагандисты обещали 500 долларов Умиду Исабаеву - двойнику президента Украины, за то, чтобы он представился его единокровным братом.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на РБК-Украина.

Умид Исабаев родился и вырос в Узбекистане. В РФ приехал в 2010 году. Работал маляром в автосервисе. Известным стал в августе 2019 года, когда его сфотографировали спящим в московском метро. Мужчина уже успел сняться в российской пародии на украинский сериал "Слуга народа", где сыграл роль нынешнего президента Украины.

На днях продюсер "двойника Зеленского" Владимир Ераносян заявил, что к Умиду обратились российские журналисты и пообещали денежное вознаграждение, если тот озвучит и распространит фейк об украинском президенте.

"Провокация заключалась бы в том, чтобы Умид сделал признание, что его отец во времена своей молодости бывал в Украине и возможно Владимир Зеленский не просто похож на Умида, а является его единокровных братом. Эти деятели собирались заплатить Умиду 500 долларов за явную ложь, которая могла бы повлиять на его репутацию, опорочить членов его семьи ", - сказал Ераносян.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что пропагандисты РФ запустили фейк о том, что в Украине преследуют русскоязычное население.

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