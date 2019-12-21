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Переговоры о транзите газа: стало известно, о чем договорились Украина и Россия

суббота, 21 декабря 2019, 11:44
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Украина и Россия согласовали новое соглашение по транзиту газа, которое будет рассчитано на 5 лет. Также есть договоренность о том, что контракт может быть продлен после 2024 года.

Об этом стало известно по результатам переговоров РФ и Украины, которые прошли в Минске 20 декабря, сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Українські Новини".

Согласно условиям нового контракта, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд кубометров.

Как рассказал агентству проинформированный источник, тариф для транзита будет рассчитан по европейской методологии.

В ходе переговоров также было решено, что Россия выплатит Украине около 3 миллиардов долларов по решению арбитража Стокгольма по транзитному контракту 2009 года. Сумма должна быть выплачена до конца 2019 года.

В ответ на это Украина откажется от других претензий к "Газпрому" по возмещению средств.

Напомним, что Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу.

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