Украина и Россия достигли соглашения по газу

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу.
Об этом заявил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Шефчович.
"Соглашение России и Украины по газу достигнуто по всем элементам, это очень хорошая новость", - сказал он.
Данное соглашение будет еще обсуждаться в пятницу, 20 декабря.
"Оно должно быть финализировано и одобрено в Москве и Киеве", - отметил представитель Еврокомиссии.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что существует большая вероятность того, что между Украиной и Россией будет подписан контракт о транзите газа и с 1 января 2020 украинцы будут пользоваться российским газом.
Как сообщал "Апостроф", Россия продолжит транзит газа через территорию Украины только в том случае, если это будет выгодно для "Газпрома".
В "Нафтогазе" заявили, что в январе 2020 года стоимость газа для населения составит 5,5 гривен за кубометр.