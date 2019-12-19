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Украина и Россия достигли соглашения по газу

четверг, 19 декабря 2019, 22:14
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Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу.

Об этом заявил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Шефчович.

"Соглашение России и Украины по газу достигнуто по всем элементам, это очень хорошая новость", - сказал он.

Данное соглашение будет еще обсуждаться в пятницу, 20 декабря.

"Оно должно быть финализировано и одобрено в Москве и Киеве", - отметил представитель Еврокомиссии.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что существует большая вероятность того, что между Украиной и Россией будет подписан контракт о транзите газа и с 1 января 2020 украинцы будут пользоваться российским газом.

Как сообщал "Апостроф", Россия продолжит транзит газа через территорию Украины только в том случае, если это будет выгодно для "Газпрома".

В "Нафтогазе" заявили, что в январе 2020 года стоимость газа для населения составит 5,5 гривен за кубометр.

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