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Повыползала нечисть: сети разгневало собрание сталинистов в Киеве во главе с Симоненко

четверг, 26 декабря 2019, 22:43
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Представители запрещенной "Коммунистической партии Украины" 21 декабря провели в Киеве научно-практическую конференцию, посвященную дню рождения Иосифа Сталина.

Об этом сообщается на официальном сайте КПУ.

Следует отметить, что среди тех, кто выступал, был и действующий член-корреспондент НАН Украины, доктор исторических наук Валерий Солдатенко. После нескольких докладов лидер партии Петр Симоненко вручил "памятную медаль к 140-летию И. В. Сталина", а "первый секретарь ЦК ЛКСМУ Михаил Кононович вручил комсомольский билет представителю киевской молодежи".

В сети тут же стали обсуждать мероприятие, отметив, что несмотря на то, что коммунисты в Украине запрещены, представители этого политического течения "начали снова вылазить".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве провели обыски в офисе КПУ и закрыли сайт партии.

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