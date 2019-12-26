Повыползала нечисть: сети разгневало собрание сталинистов в Киеве во главе с Симоненко

Представители запрещенной "Коммунистической партии Украины" 21 декабря провели в Киеве научно-практическую конференцию, посвященную дню рождения Иосифа Сталина.

Об этом сообщается на официальном сайте КПУ.

Следует отметить, что среди тех, кто выступал, был и действующий член-корреспондент НАН Украины, доктор исторических наук Валерий Солдатенко. После нескольких докладов лидер партии Петр Симоненко вручил "памятную медаль к 140-летию И. В. Сталина", а "первый секретарь ЦК ЛКСМУ Михаил Кононович вручил комсомольский билет представителю киевской молодежи".

В сети тут же стали обсуждать мероприятие, отметив, что несмотря на то, что коммунисты в Украине запрещены, представители этого политического течения "начали снова вылазить".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве провели обыски в офисе КПУ и закрыли сайт партии.