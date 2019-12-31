Появились неожиданные данные о судьбе пленных, которых Киев передал боевикам ЛДНР

Боевики так называемой "ЛНР" отказались отпускать по домам бывших пленных, которых Украина передала во время масштабного обмена, который прошел в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" под Горловкой.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале издания "Подъем".

Так, боевики объясняют заточение необходимостью проведения проверки, в частности по поводу возможной вербовки Службой безопасности Украины (СБУ).

По словам собеседницы издания, эта процедура может занять до девяти дней. Кроме того, им запрещены встречи с родственниками и передачи.

"Выходы в город запрещены. Из одной тюрьмы - в другую", - заявила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее был опубликован полный список украинцев, освобожденных из плена боевиков ЛДНР в воскресенье, 29 декабря. В общей сложности в Украину вернулись 76 человек.

Также сеть взбудоражил отказ десятков людей от возвращения к боевикам на Донбассе.