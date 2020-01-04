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Россия больше не угроза: сети взволновали данные о ликвидации важного отдела в МИД

суббота, 04 января 2020, 09:34
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Министр иностранных дел Вадим Пристайко якобы ликвидировал департамент в МИД, который занимался противодействием угрозам со стороны России.

Об этом в своем Telegram сообщает политолог Андрей Смолий.

По информации Смолия, на смену ему будет работать обычный отдел РФ по изучению территориальных вопросов. В данном случае следует подчеркнуть, что изменения касаются не только названия департамента, меняется вся суть его работы. Фактически распадается вся координационная работа по выработке эффективного противодействия России.

"Угрозы РФ нет. Это вписывается в общую новую политику власти Зеленского. РФ друг, партнер, мир, дружба, уступки и "просто перестать стрелять". Буквально все что касается противодействия РФ - массово ликвидируется. Все структуры. Все люди, которые могли бы четко и единодушно сказать свое слово против России устраняются с должностей", - заявил Смолий.

"Абсолютно исчезли из повестки дня слова о победе, о агрессора, о войне, об ответственности за агрессию. Они поздравляют друг друга с Новым годом, они "решают" судьбу Беркута и террористов, они не видят разницы между названиями улиц и национальной идеей. Далее вопрос: они видят вообще себя в Украине? существует ли для них такое государство? Или это только территория для зарабатывания денег на "папиках" и "кварталах"?" - добавил эксперт.

Пользователи недовольны таким решением украинской власти.

Отметим, что на официальном сайте МИД департамент есть, им руководит Андрей Плахотнюк.

Напомним, что 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с главой России Владимиром Путиным: обсуждали заключения контракта по транзиту газа и обмен пленными.

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