RU  UA  EN

вторник, 14 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

14 января

18:20
Стивен Кинг высказался о расовом вопросе "Оскара" - разумеется, в сети теперь жара
18:01
Шоу болельщиков "Динамо" вошло в топ-3 в мире: опубликовано фото
17:59
Мужчина сильно похудел и прославился новым лицом - теперь он выглядит как звезда "Игры престолов"
17:38
Леся Никитюк и ее обидчик снялись в совместном клипе: видео
17:28
Президент клуба НБА вступил в однополый брак: фото
17:22
Прогнозы на Оскар-2020: кто и почему станет победителем главной кинопремии
16:50
Семейный совет Елизаветы II прошел без участия Меган Маркл - названа причина
16:35
Супермодель Бар Рафаэли родила третьего ребенка
15:45
Украинский футболист провел отпуск в оккупированном Крыму: фото
15:33
Муж Регины Тодоренко перенес две операции: что случилось с Владом Топаловым
15:12
Netflix начинает съемки 2 сезона "Ведьмака" - где работают над сериалом и когда ждать
14:27
Едва не потеряла сознание: теннисистка не доиграла матч Australian Open из-за смога от пожаров, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Фракция "Слуги народа" в Раде временно стала на одного депутата меньше

вторник, 14 января 2020, 17:11
переглянути новину українською

Верховная рада Украины проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата от "Слуги народа" Ирины Венедиктовой.

Во время заседания 14 января такое решение поддержали 340 депутатов.

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Венедиктовой Ирины Валентиновны, выбранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Слуга народа", в связи с личным заявлением о сложении ей депутатских полномочий", - говорится в тексте документа.

Отметим, что на выборы в Верховную Раду Венедиктова шла под третьим номером в списке "Слуги народа".

Напомним, что 27 декабря указом президента Владимира Зеленского Венедиктову назначили временной главой Госбюро расследований.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Жертва революции или защитник национальных интересов: пойдет ли Зеленский по стопам Керенского

В истории с Ираном мы как лохи сидели и ждали, что скажут США и другие - Денис Богуш

Путину можно пообрубать руки, но ведется сложная игра - Алексей Арестович

Снова турборежим: как депутаты будут "продавать" землю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: