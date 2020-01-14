Фракция "Слуги народа" в Раде временно стала на одного депутата меньше

Верховная рада Украины проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата от "Слуги народа" Ирины Венедиктовой.

Во время заседания 14 января такое решение поддержали 340 депутатов.

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Венедиктовой Ирины Валентиновны, выбранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Слуга народа", в связи с личным заявлением о сложении ей депутатских полномочий", - говорится в тексте документа.

Отметим, что на выборы в Верховную Раду Венедиктова шла под третьим номером в списке "Слуги народа".

Напомним, что 27 декабря указом президента Владимира Зеленского Венедиктову назначили временной главой Госбюро расследований.